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"Автомобилист" проиграл "Маунтфилду" в матче Кубка Шпенглера по хоккею

Спорт
27 декабря, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Российский клуб уступил со счетом 3:4
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© EPA/MELANIE DUCHENE

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб "Автомобилист" уступил чешскому "Маунтфилду" со счетом 3:4 во втором матче группы Биби Торриани Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Дмитрий Моня (1-я минута), Анатолий Голышев (38) и Михал Чайковски (40). У чехов отличились Рихард Ярушек (5, 56) и Роман Кукумберг (25, 53).

"Автомобилист" на данный момент занимает третье место в группе, в полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы проведут четвертьфинальные поединки.

В заключительном матче группы "Маунтфилд" сыграет со швейцарским "Лугано" 28 декабря. Соперник "Автомобилиста" по четвертьфиналу определится позднее.

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