КХЛ заключила договоры новичков с тремя арбитрами ВХЛ

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) привлек к обслуживанию матчей регулярного сезона трех судей, работающих в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщается на сайте ВХЛ.
Главные арбитры Антон Гофман, Иван Зибинин и Сергей Черезов, рекомендованные Управлением судейства Федерации хоккея России (ФХР), проведут по две игры чемпионата КХЛ в декабре 2016 - январе 2017 года. С судьями заключены договоры новичков, и они отработают на матчах чемпионата КХЛ под руководством инспекторов ФХР и Департамента судейства КХЛ. По итогам работы им будут выданы рекомендации, а лига сделает выводы о возможности привлечения данных арбитров к судейству матчей КХЛ на постоянной основе.
"Департамент судейства КХЛ следит за арбитрами из ВХЛ и регулярно просматривает матчи с их участием, - отметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. - Мы находимся в постоянном контакте с Управлением судейства ФХР, и это позволяет нам наиболее эффективно оценивать кандидатуры тех или иных судей, которые качеством своей работы "стучатся в дверь" КХЛ. Напомню, что перед началом сезона из ВХЛ в КХЛ перешли пять главных и пять линейных арбитров, и мы продолжим давать шанс проявить себя наиболее достойным и перспективным российским судьям".