Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саввиди: "Группа Агроком" не собирается возобновлять финансирование ФК "Ростов"

Спорт
27 декабря, 19:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году
Материал из 1 страницы
Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Генеральный спонсор футбольного клуба "Ростов" "Группа Агроком" не собирается отменять приостановку финансирования клуба. Об этом ТАСС рассказал глава компании Иван Саввиди.

Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что "Группа Агроком" готова возобновить финансирование "Ростова".

Смотрите также
Сесар Навас
ФК "Ростов" примет решение об уходе Наваса в "Осасуну" после разговора с Бердыевым

"Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования "Ростова". Решение на данный момент находится в силе", - сказал Саввиди.

"Группа Агроком" и "Ростов" подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.

По ходу сезона-2014/15 на пост главного тренера команды был назначен Курбан Бердыев (ныне вице-президент-тренер "Ростова"). Напряжение в отношениях между главой "Группы Агроком" Иваном Саввиди и тренером появились в июне. По информации ТАСС, во время обсуждения прошедшего сезона, по итогам которого команда заняла второе место и впервые в истории завоевала право принять участие в Лиге чемпионов, бизнесмен обвинил специалиста в сдаче матча 26-го тура с саранской "Мордовией" (1:2). Это поражение стало для ростовчан единственным в весенней части сезона (при девяти победах и двух ничьих), а от ставшего чемпионом ЦСКА команда отстала на два очка.

Смотрите также
Дмитрий Кириченко
Кириченко: ФК "Ростов" сейчас вправе называться народной командой

Позднее Бердыев заявил в интервью изданию "Спорт- Экспресс", что Саввиди как человек для него больше не существует. Бизнесмен в ответ через ТАСС пригрозил специалисту судом в защиту деловой репутации. В сентябре стало известно, что "Группа Агроком" в письме потребовала от клуба выполнять свои обязательства, в частности, нанести на игровую форму команды логотип компании. 7 октября Саввиди заявил ТАСС, что решил прекратить финансирование клуба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
2
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
3
TMZ: скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны"
4
Глава Минпромторга: экспертизу проектов в сфере ОПК необходимо передать регионам
5
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
В Бурятии после нападения ротвейлера погибла пятилетняя девочка
Темы дня
Реклама