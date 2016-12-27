Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
"Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо FIS не содержит. Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
"Предположение, что пробирки с пробами могли несанкционированно открываться, не означает автоматически, что пробы были "нечистыми", - подчеркивается в заявлении.
"Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако дело Александра Легкова и Евгения Белова - это не тот случай. Только лишь предположений, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций", - говорится в заявлении спортсменов.
В документе также говорится, что на сегодня нет оснований предполагать, что лыжники употребляли основанный на алкоголе допинговый коктейль под названием "Дюшес".