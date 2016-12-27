Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

Спорт
27 декабря, 19:43 дата обновления: 27 декабря, 19:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена
Материал из 1 страницы
Александр Легков

Александр Легков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Смотрите также
Александр Легков
Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта "Тур де Ски"

В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

"Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами  были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена", - говорится в заявлении.

Смотрите также
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМ

Отмечается, что конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо FIS не содержит. Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
"Предположение, что пробирки с пробами могли несанкционированно открываться, не означает автоматически, что пробы были "нечистыми", - подчеркивается в заявлении.

Только предположения

"Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако дело Александра Легкова и Евгения Белова - это не тот случай. Только лишь предположений, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций", - говорится в заявлении спортсменов. 

В документе также говорится, что на сегодня нет оснований предполагать, что лыжники употребляли основанный на алкоголе допинговый коктейль под названием "Дюшес".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
2
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
3
TMZ: скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны"
4
Глава Минпромторга: экспертизу проектов в сфере ОПК необходимо передать регионам
5
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
В Бурятии после нападения ротвейлера погибла пятилетняя девочка
Темы дня
Реклама