Мозгов занял 36-е место в рейтинге лучших легионеров НБА по версии ESPN

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов занял 36-е место в списке лучших легионеров лиги по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Возглавил рейтинг Кайри Ирвинг, имеющий двойное гражданство (Австралия/США) и выступающий за действующего чемпиона НБА "Кливленд". Второе место у грека Янниса Адетокунбо из "Милуоки", на третьей позиции Эл Хорфорд из Доминиканской Республики, выступающий за "Бостон".

Мозгов выступает за "Лейкерс" с 2016 года. В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе "Кливленда".