Жуков: спортсмены РФ на Играх-2016 доказали, что не пользуются "магическими коктейлями"

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро доказали, что не пользуются запрещенными препаратами для достижения победы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Завершающийся год был с какой-то стороны очень тяжелым, - сказал Жуков. - Бесконечные допинговые скандалы, особенно накануне Олимпийских игр в Рио, когда многие требовали полного отстранения нашей команды. В итоге наши легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты не приняли участия в Олимпиаде. Но наши спортсмены в Рио блестяще выступили и доказали, что наши успехи заключаются не в каких-то магических коктейлях, придуманных некоторыми авантюристами".
Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе на Играх-2016 в связи с дисквалификацией многих спортсменов, завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По общему числу наград россияне пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.