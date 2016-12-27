Жуков: ОКР нужна помощь сильных юристов в работе по обвинениям к российскому спорту

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) потребуется помощь сильных юристов- международников в работе по обвинениям в адрес российского спорта, которые были выдвинуты в докладе Ричарда Макларена на основе показаний Григория Родченкова. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава ОКР Александр Жуков.

"Хорошие спортивные юристы на вес золота во всем спортивном мире, в ОКР сильная юридическая служба, она сильно помогла нам добиться участия в Играх в Рио-де- Жанейро, - сказал Жуков. - Но необходимо привлечение международных юристов, которые знают международное право. Если будут вестись процессы в Международном спортивном суде, или в третьих странах, что наиболее вероятно, потребуется поддержка серьезных международных юристов".

Глава ОКР добавил, что во втором докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) выдвинуты серьезные обвинения в отношении российских спортсменов, которые требуют доказательств.

"Во второй части доклада Макларена выдвинуты серьезные обвинения против конкретных спортсменов. Созданы две комиссии в МОК, будет вестись серьезная работа. В отличие от того, что было в первом докладе Макларена, где россиян не спрашивали, здесь будут выслушаны все стороны", - сказал Жуков.

"Все это требует серьезного исследования, доказательств. Но в любом случае очевидно, что не должно быть коллективной ответственности. Если найдены следы допинга, да, спортсмен должен быть дисквалифицирован. Но если его вина не доказана, нельзя его лишать возможности выступления на соревнованиях, на этой позиции нужно стоять", - добавил глава ОКР.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Также из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорту (из Челябинска), а также юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени). Также из России был перенесен финал Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный в Тюмени.

Также были отстранены шесть лыжников, включая Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые согласно докладу подозреваются в манипуляциях с допинг-пробами на Играх в Сочи.