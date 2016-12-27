Президент "Крыльев Советов": Цаллагов должен перейти в "Зенит" до Нового года

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов должен перейти в санкт-петербургский "Зенит" на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Крылья Советов" ведут переговоры с "Зенитом" по трансферу Цаллагова. В частности, сайт "matchtv.ru" сообщил, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника 300 тысяч евро.
"Все идет по вещам, которые определены в контракте у Цаллагова, до Нового года переход должен состояться", - сказал Шляхтин.
В текущем сезоне Цаллагов провел за "Крылья Советов" 17 матчей в чемпионате России и два - в Кубке страны.