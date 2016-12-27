"Лада" победила "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" победила уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Денис Зернов (4-я минута), Виктор Комаров (6), Василий Стрельцов (12, 14), Никита Филатов (36) и Максим Рыбин (42). У гостей отличились Игорь Григоренко (12), Дмитрий Мальцев (45), Энвер Лисин (48) и Дмитрий Макаров (48).

"Салават" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 44 игр. "Лада", в активе которой 52 очка, идет 12-й.