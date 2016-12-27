Казанское "Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Казанское "Динамо" со счетом 3-1 обыграло "Протон" из Саратовской области в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.

В другом полуфинальном матче московское "Динамо" ранее обыграло красноярский "Енисей" 3-0.

"Финал четырех" Кубка России проходит в Казани. Решающий матч и игра за третье место состоятся 28 декабря.