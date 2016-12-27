Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казанское "Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

Спорт
27 декабря, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В финале казанские волейболистки сыграют с московским "Динамо"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Казанское "Динамо" со счетом 3-1 обыграло "Протон" из Саратовской области в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.

В другом полуфинальном матче московское "Динамо" ранее обыграло красноярский "Енисей" 3-0.

"Финал четырех" Кубка России проходит в Казани. Решающий матч и игра за третье место состоятся 28 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
2
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
3
Анализ данных самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин ЧП
4
В Москве избили мужчину за попытку снять скрывающую номер машины бумажку
5
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
6
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама