Бывший тренер "Сакраменто": некоторые игроки НБА принимают допинг

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации принимает допинг. Об этом заявил бывший главный тренер клуба НБА "Сакраменто" Джордж Карл, чьи слова приводил портал NBC Sports.
"Некоторые игроки принимают допинг, я говорю о стероидах, гормонах роста и подобных веществах. Как некоторые баскетболисты становится сильнее и здоровее? Как они так быстро оправляются от травм? Я сомневаюсь, что это из-за квашеной капусты", - сказал Карл.
"К сожалению допинг-контроль намного позади системы сокрытия положительных допинг-проб. Мы все хотим, чтобы побеждали "чистые" спортсмены, а не богатые мошенники со знакомыми учеными", - добавил специалист.
Карл возглавлял "Сакраменто" в 2015-2016 гг. Также он тренировал "Денвер", "Милуоки", "Сиэтл", "Голден Стэйт" и "Кливленд". В Европе работал с мадридским "Реалом".