Клуб НХЛ "Чикаго" вывел Анисимова из списка травмированных

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" вывел российского форварда Артема Анисимова из списка травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
18 декабря в матче против "Сент-Луиса" (6:4) Анисимов получил повреждение верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу. Отмечается, что хоккеист оправился от травмы и сможет принять участие в ближайшем матче против "Виннипега", который состоится в ночь на 28 декабря.
В нынешнем сезоне Анисимов принял участие в 32 матчах, в которых набрал 27 очков (14 шайб+ 13 передач).