"Суонси" уволил главного тренера Брэдли после 11 матчей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Валлийский футбольный клуб "Суонси" отправил в отставку главного тренера Боба Брэдли после 11 сыгранных встреч. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Суонси" может подтвердить, что клуб завершил сотрудничество с Бобом Брэдли", - говорится в сообщении.

58-летний специалист возглавил "Суонси" 3 октября 2016 года, с тех пор клуб провел под руководством американца 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграв вничью и дважды выиграв.