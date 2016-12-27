Роналду получил награду лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду стал лауреатом награды лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards. Об этом сообщает пресс- служба премии.

Вручение наград состоялось в Дубае. Лучшим клубом года признан "Реал", главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы 2016 года, получил награду лучшему тренеру. Лучшим арбитром признан англичанин Марк Клаттенбург.

Премия была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA) и Ассоциацией европейских клубов (ECA).

Ранее Роналду получил "Золотой мяч" и был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств. В 2016 году португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стал победителем чемпионата Европы.