Сборная Чехии проиграла швейцарцам в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии проиграли команде Швейцарии со счетом 3:4 в овертайме в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто.

Шайбы в составе чехов забросили Радек Коближек (46-я минута) и Филип Хлапик (51, 60). У швейцарцев отличились Лоик Ин Альбон (30), Кэлвин Тюркауф (37), Дамьен Риат (49) и Нико Хиршер (61).

Следующий матч чехи проведут 29 декабря против команды Дании. В тот же день сборная Швейцарии сыграет против шведов.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.