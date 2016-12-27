Сборная Чехии проиграла швейцарцам в матче молодежного ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии проиграли команде Швейцарии со счетом 3:4 в овертайме в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто.
Шайбы в составе чехов забросили Радек Коближек (46-я минута) и Филип Хлапик (51, 60). У швейцарцев отличились Лоик Ин Альбон (30), Кэлвин Тюркауф (37), Дамьен Риат (49) и Нико Хиршер (61).
Следующий матч чехи проведут 29 декабря против команды Дании. В тот же день сборная Швейцарии сыграет против шведов.
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.