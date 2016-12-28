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Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
28 декабря, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Команда Валерия Брагина на арене Air Canada Center в Торонто победила со счетом 9:1
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© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) крупно обыграла команду Латвии во втором матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина на арене Air Canada Center в Торонто победила со счетом 9:1.

В составе россиян шайбы забросили Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26), Яков Тренин (50). Капитан российской команды Капризов оформил первый хет-трик на текущем турнире. У сборной Латвии отличился Рудольфс Балцерс (24).

В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев. Начало матча - 23:30 мск.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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