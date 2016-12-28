Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Хакеры взломали и удалили аккаунт футболиста Насри в TwitterСпорт 28 декабря, 3:33
СМИ: россияне больше доверяют интернету, чем телевидениюОбщество 28 декабря, 3:22
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 28 декабря, 2:27
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в СириюМеждународная панорама 28 декабря, 2:18
СМИ: группа S7 стала собственником космодрома "Морской старт"Космос 28 декабря, 1:42
Мединский уверен в кассовом успехе российского фильма "Викинг"Культура 28 декабря, 1:26
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуацияПроисшествия 28 декабря, 1:09
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-ХарборМеждународная панорама 28 декабря, 0:53
ООН призвала сберечь доказательства военных преступлений в Восточном АлеппоМеждународная панорама 28 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) крупно обыграла команду Латвии во втором матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина на арене Air Canada Center в Торонто победила со счетом 9:1.
В составе россиян шайбы забросили Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26), Яков Тренин (50). Капитан российской команды Капризов оформил первый хет-трик на текущем турнире. У сборной Латвии отличился Рудольфс Балцерс (24).
В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев. Начало матча - 23:30 мск.
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.