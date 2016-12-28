Финны проиграли второй матч молодежного ЧМ по хоккею, уступив датчанам

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии проиграли команде Дании со счетом 2:3 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Финны уступили во второй игре подряд.
Шайбы в составе датчан забросили Уильям Бойсен (6-я минута), Дэвид Мадсен (18) и Йоахим Бликфелд (36). У финнов отличились Урхо Вааканайнен (45) и Каспер Бьорквист (56).
В стартовом матче на турнире финны, которые являются действующими чемпионами мира, проиграли чехам со счетом 1:2, а датчане были разгромлены шведами - 1:6. Следующий матч финны проведут 30 декабря против команды Швеции. Накануне сборная Дании встретится с командой Чехии.
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.