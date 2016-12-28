Константинов принял участие в чествовании "Детройта" - обладателя Кубка Стэнли 1997 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известные в прошлом советские и российские хоккеисты Владимир Константинов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов приняли участие в чествовании состава "Детройта", который по итогам сезона-1996/97 в Национальной хоккейной лиге стал обладателем Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония в честь 20-й годовщины чемпионства прошла в ночь на среду перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Баффало". В церемонии приняли участие главный тренер команды сезона-1996/97 Скотти Боумэн, а также известные игроки Стивен Айзерман, Никлас Линдстрем, Брендан Шэнахан и др.

The #RedWings 1997 #StanleyCup Championship 20th Anniversary. #97Wings pic.twitter.com/SBryAIaJKH — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 28 декабря 2016 г.

В июне 1997 года Константинов попал в аварию на автомобиле, в котором ехали он, хоккеист Вячеслав Фетисов и массажист команды Сергей Мнацаканов. Константинов несколько недель после аварии провел в коме, после выхода из которой оказался прикован к инвалидному креслу.

Vlady carries the Cup off the ice. #97Wings #LGRW https://t.co/FRzYVOlH6u — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 28 декабря 2016 г.