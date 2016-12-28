Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от проигрыша в матче НХЛ с "Айлендерс"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличились набранными очками.
В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джастин Уильямс (14-я минута), Овечкин (42), которому ассистировал Кузнецов, а также Андре Бураковски (54). У "Айлендерс" голы забили Кэл Клаттербак (9), Эндрю Лэдд (35, 45) и Андерс Ли (46).
Российский капитан "Вашингтона" провел на площадке ровно 20 минут. Овечкин забросил 16-ю шайбу за 33 игры в сезоне-2016/17, также на его счету одна результативная передача. Другой российский форвард "Вашингтона" Кузнецов отдал 15-ю результативную передачу, проведя на льду 19 минут и 5 секунд. Российский нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин также отдал голевую передачу, которая стала для него шестой в 32 играх.
"Вашингтон" занимает пятое место в Восточной конференции, имея 44 очка. "Айлендерс" поднялись на 13-ю строчку на Востоке, набрав 32 очка после 34 игр.
В следующем матче 29 декабря "Вашингтон" дома встретится с "Нью-Джерси", в тот же день "Айлендерс" на выезде сыграют против "Миннесоты".