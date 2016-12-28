Малкин в шутку назвал себя старым, отвечая на вопрос о 800-м очке в НХЛ

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос журналиста о 800-м очке, набранном в регулярных чемпионатах. Слова 30-летнего хоккеиста приводит пресс-служба лиги.
В ночь на среду "Питтсбург" в гостях обыграл "Нью- Джерси" со счетом 5:2. На счету российского нападающего гол и результативная передача. В 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 801 очко (310 шайб + 491 результативная передача).
"Что я чувствую, набрав 800 очков? Я стар, ведь я играю здесь уже 10 лет", - пошутил Малкин.
"Это хорошая цифра. Я рад, что смог забросить шайбу и наш клуб одержал победу, что очень важно. Но я хочу больше, каждый день на каждой тренировке я стараюсь играть сильнее, чтобы стать еще лучше", - добавил хоккеист.
Благодаря победе "Питтсбург" поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах. "Нью-Джерси" идет на последней, 16-й строчке, имея 33 очка после 35 игр.
В следующем матче 28 декабря "Питтсбург" дома встретится с "Каролиной", 29 декабря "Нью-Джерси" на выезде сыграет против "Вашингтона".