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"Коламбус" одержал 13-ю победу подряд в НХЛ, Бобровский отразил 37 бросков

Спорт
28 декабря, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Российский вратарь "Коламбуса" отразил 37 из 40 бросков хоккеистов "Бостона" и был признан первой звездой встречи
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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Коламбус" обыграл "Бостон" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

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В составе "Коламбуса" шайбы забросили Скотт Хартнелл (4-я минута), Сет Джонс (9), Мэтт Калверт (10) и Ник Фолиньо (51). У "Бостона" голы забили Дэвид Бэкес (12), Остин Цзарник (12) и Давид Крейчи (39).

Российский вратарь "Коламбуса" Бобровский отразил 37 из 40 бросков хоккеистов "Бостона" и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Крейчи, третьей - Фолиньо.

"Коламбус" выиграл 13-й матч подряд, что позволило ему возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 52 очка в 33 матчах. "Бостон" занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 40 очков после 37 игр. В следующем матче 29 декабря "Коламбус" в гостях сыграет против "Виннипега", в тот же день "Бостон" на выезде встретится с "Баффало".

В параллельном матче клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашней арене обыграл "Оттаву" со счетом 4:3.

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