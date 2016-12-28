Гол Анисимова с передачи Панарина не помог "Чикаго" победить "Виннипег"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Чикаго" проиграл "Виннипегу" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские форварды "Чикаго" Артем Анисимов и Артемий Панарин набрали баллы за результативность.
Анисимов отличился на 28-й минуте с передач Панарина и Патрика Кейна. В составе "Виннипега" шайбы забросили Блэйк Уиллер (9-я минута), Марк Шайфеле (15) и Дрю Стаффорд (43).
Россиянин Анисимов провел первый матч после 18 декабря, когда в игре против "Сент-Луиса" (6:4) он получил повреждение верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу. Теперь на счету 28-летнего хоккеиста 28 очков (15+13) по системе "гол+пас" в 33 матчах текущего чемпионата. Панарин набрал 37-й балл за результативность, отдав 22-ю передачу, также на счету 25-летнего россиянина 15 голов в 37 матчах сезона-2016/17.
"Чикаго" продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 49 очков после 37 игр. "Виннипег" идет на девятой строчке на Западе, набрав 37 очков в 37 встречах. В следующем матче 29 декабря "Чикаго" на выезде сыграет против "Нэшвилла", в тот же день "Виннипег" дома встретится с "Коламбусом".
В параллельном матче "Колорадо" без российского голкипера Семена Варламова уступил "Калгари" в домашнем матче со счетом 3:6.