Микки Рурк боем в России может завершить карьеру боксера

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк боем в России в 2017 году может завершить боксерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.
В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в феврале-марте 2017 года.
"Мы ведем переговоры о бое Микки. Возможно, этот бой станет последним в его карьере", - сказал Корнилов.
В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.
Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.