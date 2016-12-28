Микки Рурк боем в России может завершить карьеру боксера

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк боем в России в 2017 году может завершить боксерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в феврале-марте 2017 года.

"Мы ведем переговоры о бое Микки. Возможно, этот бой станет последним в его карьере", - сказал Корнилов.

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.