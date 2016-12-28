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Микки Рурк боем в России может завершить карьеру боксера

Спорт
28 декабря, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в феврале-марте 2017 года
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Микки Рурк (справа)

Микки Рурк (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк боем в России в 2017 году может завершить боксерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

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Актер Микки Рурк может выйти на ринг в начале 2017 года на Урале

В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в феврале-марте 2017 года.

"Мы ведем переговоры о бое Микки. Возможно, этот бой станет последним в его карьере", - сказал Корнилов.

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.

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