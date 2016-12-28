"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Анахайм" в матче чемпионата НХЛ

Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L'EquipeСпорт 28 декабря, 9:39
В Бахчисарае приступают к ремонту резиденции крымских хановВ стране 28 декабря, 9:39
СМИ: замглавы Минпромторга Потапов может стать гендиректором УралвагонзаводаЭкономика и бизнес 28 декабря, 9:26
Бывший футболист "Спартака" Кавенаги завершил карьеруСпорт 28 декабря, 9:22
Максим Решетников: больше 40% московских предприятий начали работать на экспортИнтервью 28 декабря, 9:00
Директора завода-банкрота на Урале судят за ущерб Минобороны на 352 млн рублейНовости Урала 28 декабря, 8:54
Микки Рурк боем в России может завершить карьеру боксераСпорт 28 декабря, 8:33
Замминистра из Иркутской области находится под подпиской о невыезде по делу об отравленииПроисшествия 28 декабря, 8:27
Тела еще двух погибших обнаружены в районе крушения Ту-154Происшествия 28 декабря, 8:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Сан-Хосе" в овертайме одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Мартин (7-я минута), Мелькер Карлссон (35) и Брент Бернс (63). У проигравших отличились Ондржей Каше (29) и Якоб Сильверберг (54).
В турнирной таблице Западной конференции "Сан-Хосе" занимает третье место, набрав в 35 матчах 45 очков, "Анахайм" с 41 очком после 36 игр идет шестым.
В следующем матче "Сан-Хосе" 31 декабря на своем льду примет "Филадельфию", "Анахайм" днем ранее в гостях сыграет с "Калгари".
В других матчах игрового дня "Миннесота" в овертайме обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:2, "Даллас" с тем же счетом переиграл "Аризону".