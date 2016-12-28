"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Анахайм" в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Сан-Хосе" в овертайме одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Мартин (7-я минута), Мелькер Карлссон (35) и Брент Бернс (63). У проигравших отличились Ондржей Каше (29) и Якоб Сильверберг (54).

В турнирной таблице Западной конференции "Сан-Хосе" занимает третье место, набрав в 35 матчах 45 очков, "Анахайм" с 41 очком после 36 игр идет шестым.

В следующем матче "Сан-Хосе" 31 декабря на своем льду примет "Филадельфию", "Анахайм" днем ранее в гостях сыграет с "Калгари".

В других матчах игрового дня "Миннесота" в овертайме обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:2, "Даллас" с тем же счетом переиграл "Аризону".