Яп Стам может возглавить футбольный клуб "Суонси"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Нидерландов по футболу Яп Стам может стать главным тренером валлийского "Суонси". Об этом сообщает издание Telegraaf.
Ранее "Суонси" отправил в отставку наставника команды Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл. В чемпионате английской премьер- лиги "Суонси" занимает предпоследнее, 19-е место.
Стам с лета 2016 года возглавляет английский "Рединг", который идет на третьей позиции во втором по силе английском дивизионе - чемпионшипе.