"Лейкерс" проиграли "Юте" в матче НБА, Мозгов набрал девять очков

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Юте" со счетом 100:102 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Гордон Хэйуорд, в его активе 31 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал форвард Джулиус Рэндл - 25. Российский центровой "Лос-Анджелеса" Тимофей Мозгов отметился девятью очками, четырьмя подборами, одной передачей, двумя перехватами и одним блок-шотом, проведя на площадке 26 минут.
В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают 12-е место, "Юта" идет шестой.
В следующем матче "Лейкерс" на своей площадке примут "Даллас", "Юта" также дома сыграет с "Филадельфией". Обе встречи пройдут 30 декабря.
Результаты других матчей игрового дня:
"Бостон" - "Мемфис" - 113:103
"Майами" - "Оклахома" - 94:106
"Даллас" - "Хьюстон" - 107:123.