Бывший футболист "Спартака" Кавенаги завершил карьеру

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий российского футбольного клуба "Спартак" Фернандо Кавенаги завершил карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте его первой команды, аргентинского "Ривер Плейта".

"Сегодня особенный день для меня, - сказал 33-летний аргентинец. - Сегодня я с гордостью объявляю о завершении карьеры. Вместо того, чтобы грустить, хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех, кто помогал мне. Я очень рад и горд тем, что у меня получилось осуществить мечту детства".

Кавенаги выступал за "Спартак" в 2004-2006 годах. За российскую команду он сыграл 47 матчей, забил 11 мячей. Также он играл за такие команды, как французский "Бордо", испанские "Вильярреал" и "Мальорка". Кроме того, в его активе четыре матча за сборную Аргентины.

Аргентинский форвард является четырехкратным чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес, чемпионом Франции, чемпионом Кипра в составе АПОЭЛа. Со "Спартаком" он дважды становился серебряным призером чемпионата России.