"Коламбус" и "Миннесота" названы первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Команды "Коламбус" и "Миннесота" признаны первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Коламбус" одержал 13-ю победу подряд, обыграв "Бостон" со счетом 4:3. "Миннесота" в овертайме оказалась сильнее "Нэшвилла" (3:2) и продлила победную серию до 11 игр.

Второй звездой дня признан нападающий "Питтсбурга" Сидни Кроссби, который в победном матче против "Нью- Джерси" (5:2) набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка.

Третьей звездой стал защитник "Рейнджерс" Ник Холден, забросивший две шайбы в матче с "Оттавой" (4:3).