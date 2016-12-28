"Коламбус" и "Миннесота" названы первой звездой дня в НХЛ

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Команды "Коламбус" и "Миннесота" признаны первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В ночь на среду "Коламбус" одержал 13-ю победу подряд, обыграв "Бостон" со счетом 4:3. "Миннесота" в овертайме оказалась сильнее "Нэшвилла" (3:2) и продлила победную серию до 11 игр.
Второй звездой дня признан нападающий "Питтсбурга" Сидни Кроссби, который в победном матче против "Нью- Джерси" (5:2) набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка.
Третьей звездой стал защитник "Рейнджерс" Ник Холден, забросивший две шайбы в матче с "Оттавой" (4:3).