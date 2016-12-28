Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Коламбус" и "Миннесота" названы первой звездой дня в НХЛ

Спорт
28 декабря, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В ночь на среду "Коламбус" одержал 13-ю победу подряд, "Миннесота" - 11-ю
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Команды "Коламбус" и "Миннесота" признаны первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Коламбус" одержал 13-ю победу подряд, обыграв "Бостон" со счетом 4:3. "Миннесота" в овертайме оказалась сильнее "Нэшвилла" (3:2) и продлила победную серию до 11 игр.

Второй звездой дня признан нападающий "Питтсбурга" Сидни Кроссби, который в победном матче против "Нью- Джерси" (5:2) набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка.

Третьей звездой стал защитник "Рейнджерс" Ник Холден, забросивший две шайбы в матче с "Оттавой" (4:3).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама