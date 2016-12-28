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Игрок клуба НБА "Клипперс" Деандре Джордан попал в ДТП

Спорт
28 декабря, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
28-летний баскетболист избежал серьезных повреждений
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Деандре Джордан

Деандре Джордан

© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Деандре Джордан попал в автомобильную аварию. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Джордан направлялся в аэропорт, откуда его команда должна была вылететь на игру против "Нью-Орлеана". 28-летний баскетболист избежал серьезных повреждений. Сообщается, что неподалеку от места аварии был его партнер по команде Крис Пол, который помог Джордану добраться до аэропорта.

Джордан выступает за "Клипперс" с 2008 года. Дважды признавался лидером регулярного чемпионата НБА по подборам (2014, 2015). В составе сборной США стал чемпионом Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

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