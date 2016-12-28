Игрок клуба НБА "Клипперс" Деандре Джордан попал в ДТП

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Деандре Джордан попал в автомобильную аварию. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Джордан направлялся в аэропорт, откуда его команда должна была вылететь на игру против "Нью-Орлеана". 28-летний баскетболист избежал серьезных повреждений. Сообщается, что неподалеку от места аварии был его партнер по команде Крис Пол, который помог Джордану добраться до аэропорта.

Джордан выступает за "Клипперс" с 2008 года. Дважды признавался лидером регулярного чемпионата НБА по подборам (2014, 2015). В составе сборной США стал чемпионом Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.