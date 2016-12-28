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Китайский клуб предложил чемпиону миру Подольски зарплату €9 млн в год

Спорт
28 декабря, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По информации Bild, китайцы заплатят порядка €20 млн за трансфер футболиста
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Лукас Подольски может перейти в китайский "Гуанчжоу Эвергранд Таобао". Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что в Китае 31-летний Подольски будет зарабатывать девять €9 млн в год. По информации издания, китайцы заплатят порядка €20 млн за трансфер Подольски.

В 2014 году Подольски стал чемпионом мира в составе сборной Германии, также он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Подольски выступает за "Галатасарай" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 12 матчей в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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