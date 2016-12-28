СМИ: "Челси" может приобрести игрока "Ромы" Наингголана на замену Оскару

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Челси" в ближайшее трансферное окно может приобрести полузащитника итальянской "Ромы" Раджу Наингголана. Об этом сообщает портал Football Italia.

Отмечается, что главный тренер лондонской команды Антонио Конте видит в 28-летнем бельгийце замену бразильцу Оскару, который зимой покинет клуб и отправится в Китай. "Челси" летом уже пытался подписать контракт с Наингголаном, но футболист предпочел остаться в Италии.

Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал голевую передачу.