СМИ: китайская Суперлига хочет привлечь к работе английского рефери Клаттенбурга

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство китайской футбольной Суперлиги хочет пригласить английского арбитра Марка Клаттенбурга для работы на матчах национального чемпионата. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Отмечается, что такая идея обусловлена желанием повысить имидж китайского чемпионата в мировом футбольном сообществе. Китайцы надеются, что после массового переезда футболистов в Поднебесную английские арбитры также заинтересуются перспективой работы в стране.

Во вторник Клаттенбург стал лауреатом премии лучшему арбитру года Globe Soccer Awards. В 2016 году 41-летний арбитр отсудил финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы.