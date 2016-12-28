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СМИ: бывший футболист "Арсенала" Адебайор может продолжить карьеру в "Монпелье"

Спорт
28 декабря, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сообщается, что руководство "Монпелье" рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены нападающему Казимиру Нинге
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Эммануэль Адебайор

Эммануэль Адебайор

© EPA/AHMED JALLANZO

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор, известный своими выступлениями за английские клубы "Арсенал, "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", может продолжить карьеру во французском "Монпелье". Об этом сообщает издание L'Equipe.

Сообщается, что руководство "Монпелье" рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены нападающему Казимиру Нинге, выбывшего на длительный срок из-за травмы крестообразной связки.

Летом текущего года контракт Адебайора с лондонским "Кристал Пэлас" истек, и футболист стал свободным агентом. Он вел переговоры с "Лионом", но руководство клуба отказалось заключать контракт с игроком, систематически нарушающим режим.

Адебайор начинал карьеру в чемпионате Франции, выступая за "Мец" и "Монако". Позже нападающий играл в составе английских клубов "Арсенал" (2006-2009), "Тоттенхэм" (2011-2015) и "Манчестер Сити" (2009-2012). В 2011 году Адебайор был арендован мадридским "Реалом". В 2016 году выступал за "Кристал Пэлас", провел в его составе 15 игр и забил один гол.

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