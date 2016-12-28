Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".

Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Также в наблюдательный совет включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Кроме того, было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.