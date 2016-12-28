"Урал" объявил о приобретении футболиста "Сибири" Глушкова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист новосибирской "Сибири" Никита Глушков перешел в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

Состав «Урала» пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32 номером. pic.twitter.com/zPXHcL1zb3 — ФК Урал (@FCURAL) December 28, 2016

"Состав "Урала" пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем сезоне Глушков выступал за "Сибирь", в составе которой провел в Футбольной национальной лиге 23 матча и забил один гол.