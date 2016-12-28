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"Урал" объявил о приобретении футболиста "Сибири" Глушкова

Спорт
28 декабря, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В текущем сезоне Глушков выступал за "Сибирь", в составе которой провел в Футбольной национальной лиге 23 матча и забил один гол
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист новосибирской "Сибири" Никита Глушков перешел в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

"Состав "Урала" пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем сезоне Глушков выступал за "Сибирь", в составе которой провел в Футбольной национальной лиге 23 матча и забил один гол.

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