Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в Швецию

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Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в ШвециюСпорт 28 декабря, 13:19
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи фристайлистка Анна Хольмлунд, введенная в медикаментозную кому после черепно- мозговой травмы, полученной во время тренировки, перевезена в больницу в Швецию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Доктор спортсменки Якоб Сванберг отметил, что состояние Хольмлунд было достаточно стабильное для ее перевоза в шведскую больницу. Он также добавил, что "Анна до сих пор остается в коме и будет наблюдаться в отделении интенсивной терапии".
Инцидент произошел в итальянском городе Больцано 19 декабря, где спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Она была доставлена на вертолете в больницу, где ей сделали срочную операцию. Отмечается, что у 29-летней спортсменки также диагностировано кровоизлияние в мозг.
Шведка выступает в дисциплине ски-кросс. Кроме бронзы Игр в Сочи, в ее активе третье место на чемпионате мира 2011 года. Также она трехкратная обладательница Кубка мира в зачете ски-кросса (2010/11, 2014/15 и 2015/16).