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СМИ: руководство "Лестера" выделит главному тренеру £30 млн на зимние трансферы

Спорт
28 декабря, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сообщается, что Клаудио Раньери планирует приобрести как минимум трех новых игроков
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба "Лестер" выделит £30 млн главному тренеру команды Клаудио Раньери для покупки новых игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

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"Лестер", ставший в прошлом сезоне чемпионом Англии, в нынешнем чемпионате после 18 туров занимает 16-ю строчку в турнирной таблице и идет с отрывом в три балла от "зоны вылета".

Сообщается, что Раньери планирует приобрести как минимум трех новых игроков. По данным издания, первым новичком английского клуба может стать полузащитник бельгийского "Генка" Уилфред Ндиди, с которым "Лестер" намерен подписать пятилетнее соглашение и заплатить его клубу компенсацию в £14 млн.

В последние 12 месяцев руководство "Лестера" следило за защитником "Бернли" Майклом Кином, но, по данным издания, в зимнее окно клуб планирует сосредоточиться на зарубежном трансферном рынке.

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