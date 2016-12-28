СМИ: руководство "Лестера" выделит главному тренеру £30 млн на зимние трансферы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба "Лестер" выделит £30 млн главному тренеру команды Клаудио Раньери для покупки новых игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

"Лестер", ставший в прошлом сезоне чемпионом Англии, в нынешнем чемпионате после 18 туров занимает 16-ю строчку в турнирной таблице и идет с отрывом в три балла от "зоны вылета".

Сообщается, что Раньери планирует приобрести как минимум трех новых игроков. По данным издания, первым новичком английского клуба может стать полузащитник бельгийского "Генка" Уилфред Ндиди, с которым "Лестер" намерен подписать пятилетнее соглашение и заплатить его клубу компенсацию в £14 млн.

В последние 12 месяцев руководство "Лестера" следило за защитником "Бернли" Майклом Кином, но, по данным издания, в зимнее окно клуб планирует сосредоточиться на зарубежном трансферном рынке.