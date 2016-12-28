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В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник

Спорт
28 декабря, 13:26 дата обновления: 28 декабря, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Дмитрий Песков заявил, что Россия с самого начала отрицала какую-либо причастность государства и госорганов к возможному употреблению допинга спортсменами
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Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кремль не относится к "признаниям" и.о. главы РУСАДА Анны Анцелиович, опубликованным в The New York Times, как к первоисточнику. "Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию.

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"Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить", - отметил он. "Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия с самого начала отрицала какую-либо причастность государства и госорганов к возможному употреблению допинга спортсменами. По его словам, в Кремле ожидают результатов расследования по этим фактам, в рамках которого подозревается и информатор WADA Григорий Родченков. "Мы это (обвинения в причастности госорганов к допингу) категорически отрицаем", - подчеркнул Песков.

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Ранее и.о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович заявила в интервью The New York Times, что при подготовке к Олимпиаде в Сочи в РФ якобы действовала "допинговая программа", которая представляла собой "институциональный сговор".

На большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что еще до "побега" за границу Родченков "приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость".

"Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой личный бизнес, заставлял людей его брать и применять, а против тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, еще придумывал какие-то санкции, - рассказал глава государства. - Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни".

"Чего же он здесь не боролся? - заявил Путин. - Поэтому меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел".

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