Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

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МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта России Павел Колобков усомнился в достоверности слов и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводятся в публикации американской газеты The New York Times. Об этом он рассказал ТАСС.
В среду издание опубликовало статью под заголовком "Россия больше не оспаривает системное употребление допинга на Олимпиаде". В заметке приведена следующая цитата Анцелиович: "Это был институциональный сговор". Как утверждает издание, она также отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. В статье приводятся слова главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, который признает, что было допущено много ошибок, и призывает разобраться с причинами, по которым молодые спортсмены принимают допинг.
"Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, - сказал Колобков. - У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что необходимо проверить достоверность приведенных в статье слов и понять, насколько написанное соответствует действительности. Он отметил, что Россия всегда отрицала наличие государственной программы по употреблению допинга в стране.