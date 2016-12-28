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Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта в январе

Спорт
28 декабря, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС о том, что компания отправила запрос на вскрытие допинг-пробы "Б"
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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном боксерском совете (WBC).

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Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС о том, что компания отправила запрос на вскрытие допинг-пробы "Б".

"Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы "Б". Предположительно она будет вскрыта в январе будущего года", - сказал собеседник агентства.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

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