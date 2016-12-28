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РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекста

Спорт
28 декабря, 14:00 UTC+3
Об этом говорится в заявлении РУСАДА, предоставленном ТАСС
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова, сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА, предоставленном ТАСС.

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"В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, - сообщается в заявлении. - В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России".

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