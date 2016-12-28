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Источник: футболист "Анжи" Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Спорт
28 декабря, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Во вторник "Анжи" объявил о том, что клубу придется расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем
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Павел Яковлев (слева)

Павел Яковлев (слева)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист махачкалинского "Анжи" Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских "Крыльях Советов". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к клубу.

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Во вторник "Анжи" объявил о том, что клубу придется расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем. "Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", - сказал источник. Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.

По словам источника, вероятность перехода 25-летнего полузащитника в самарскую команду велика. При этом источник отметил, что заинтересованность в Яковлеве также проявлял тульский "Арсенал", однако решил отказаться от приобретения игрока. Яковлев выступал за "Крылья Советов" на правах аренды с 2010 по 2012 год, а также в сезоне-2015/16. В "Анжи" он перешел летом этого года из московского "Спартака".

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Источник отметил, что "Анжи", в частности, могут покинуть нападающий Янник Боли, полузащитники Иван Маевский и Эбисилио. "На Боли претендуют московские ЦСКА и "Локомотив", Маевский рассматривает варианты переезда в Польшу, Эбисилио может перебраться на родину в Нидерланды. Скорее всего, в команде останется голкипер Давид Юрченко. На второго вратаря Александра Беленова на данный момент претендентов нет, прежде всего из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты", - сказал он.

"О сложившейся ситуации в клубе игроков оповестили заранее, так что некоторые уже сейчас имеют реальные предложения о смене команды", - добавил собеседник ТАСС.

"Анжи" в чемпионате России сезона-2016/17 после 17 туров занимает 11-е место, набрав 20 очков. Первенство возобновится в начале марта.

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