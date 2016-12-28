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Инфантино: большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения участников ЧМ

Спорт
28 декабря, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее совет ФИФА позитивно воспринял идею увеличения количества команд-участниц финальной стадии чемпионата мира
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения числа участников чемпионата мира. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит Рейтер.

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"Подавляющее большинство федераций одобряет идею расширения числа участников чемпионата мира", - сказал Инфантино.

Ранее совет ФИФА позитивно воспринял идею увеличения количества команд-участниц финальной стадии чемпионата мира. Инфантино уже предлагал расширить состав команд- участниц финальной части чемпионата мира 2026 года. Сначала он говорил о необходимости увеличения их количества с 32 до 40 сборных, а затем - до 48.

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