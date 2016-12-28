Инфантино: большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения участников ЧМ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения числа участников чемпионата мира. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит Рейтер.

"Подавляющее большинство федераций одобряет идею расширения числа участников чемпионата мира", - сказал Инфантино.

Ранее совет ФИФА позитивно воспринял идею увеличения количества команд-участниц финальной стадии чемпионата мира. Инфантино уже предлагал расширить состав команд- участниц финальной части чемпионата мира 2026 года. Сначала он говорил о необходимости увеличения их количества с 32 до 40 сборных, а затем - до 48.