Мутко: процесс сдачи "Зенит-Арены" идет по плану, ситуация нормальная

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Процесс сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт- Петербурге идет по плану, никаких вопросов по этому поводу не возникает. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский стадион должен быть сдан в эксплуатацию на этой неделе.

"Пока все по плану, никаких вопросов нет", - сказал Мутко.

"Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему", - отметил вице-премьер.

Вместимость стадиона составит 68 тысяч зрителей, арена должна принять матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

"Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы", - сказал Мутко.