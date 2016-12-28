Мутко считает, что клубные проблемы не должны негативно отразиться на карьере Самедова

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нынешние проблемы футболиста московского "Локомотива" и сборной России Александра Самедова в клубе не отразятся на дальнейшей карьере игрока. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил, что Самедов больше не будет играть в основном составе команды и может искать себе новый клуб.

По информации ТАСС, главным претендентом на полузащитника сборной России является московский "Спартак", но пока клубы не могут прийти к соглашению о сумме выкупа футболиста. По словам президента "Локомотива" Ильи Геркуса, железнодорожники оценивают трансфер Самедова в $5 млн.

"Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся", - сказал Мутко.

Самедов в чемпионате России сезона-2016/17 провел за "Локомотив" 15 матчей и забил четыре гола. Полузащитник попал в заявку команды на матч с "Томью", который состоялся 1 декабря, но ни на поле , ни на скамейке запасных так не появился. Позже Семин рассказал ТАСС, что Самедов переведен в дубль.