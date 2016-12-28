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Ротенберг. ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера

Спорт
28 декабря, 15:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды
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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира в 2017 году, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

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"Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, - сказал Ротенберг. - В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке".

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ. В феврале олимпийская команда сыграет на турнире в Словакии, а в апреле - в Санкт-Петербурге в Кубке "Алросы" (бывший турнир на призы газеты "Ленинградская правда". - Прим. ТАСС).

Кубок Шпенглера является старейшим европейским хоккейным турниром, традиционно проводящимся в последние дни года. Из национальных команд в нем традиционно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.

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