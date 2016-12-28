Ротенберг. ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира в 2017 году, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

"Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, - сказал Ротенберг. - В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке".

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ. В феврале олимпийская команда сыграет на турнире в Словакии, а в апреле - в Санкт-Петербурге в Кубке "Алросы" (бывший турнир на призы газеты "Ленинградская правда". - Прим. ТАСС).

Кубок Шпенглера является старейшим европейским хоккейным турниром, традиционно проводящимся в последние дни года. Из национальных команд в нем традиционно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.