Хоккеистке Старовойтовой не страшно играть на ЧМ с командами Канады и США

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеистке молодежной сборной России Алене Старовойтовой не страшно играть на чемпионате мира с командами Канады и США. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Чемпионат мира среди молодежных женских команд пройдет в Чехии с 7 по 14 января.

"Опыта игры с североамериканками хватает, и совершенно не страшно. На сборах видела тренера команды Канады и игроков, они ничем не отличаются от нас. С ними можно играть и обыгрывать тоже", - сказала Старовойтова.

Также она рассказала о своем переходе во взрослый хоккей.

"На самом деле думала годик еще не переходить, все-таки одиннадцатый класс - это важно, но так получилось, что решилась. Мне кажется, глупо было бы терять такую возможность, потому что в следующем году могут и не позвать. У нас в команде все помогают друг другу, и в частности Люда Белякова. С ней я знакома с детства, помню, как она учила меня бросать, и сейчас ничего не изменилось, она также подсказывает, помогает", - сказала Старовойтова.

В текущем чемпионате России на счету Старовойтовой три шайбы и три голевых передачи. 17-летняя нападающая перешла в подмосковный клуб "Торнадо" только в этом сезоне, до этого спортсменка выступала за клуб "Родина", который участвует в чемпионате страны по хоккею с мячом.