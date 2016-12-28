Мутко призвал чиновников визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга

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МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Зарубежные средства массовой информации подают тему употребления допинга в России под своим углом, поэтому материалы таким изданиям следует визировать. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
В среду американское издание The New York Times опубликовало материал под заголовком "Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады", в котором приводит цитату и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович: "Это был институциональный сговор". При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. В тексте также упоминается имя главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, признающего, что было допущено много ошибок.
"Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью - визировать, - подчеркнул Мутко. - Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу".
Как сообщается в заявлении РУСАДА, слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. Также РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.