Этап КМ по скоростному спуску в итальянской Санта-Катерине отменен из-за непогоды

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Соревнования по скоростному спуску, которые должны были состояться в среду на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянской Санта-Катерине, отменены из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Отмечается, что с утра погода на курорте была очень ветреная, однако организаторы соревнований рискнули допустить спортсменов к старту. Но после двух переносов начала заездов соревнования были официально отменены.

Из-за плотного расписания организаторы приняли решение исключить этот этап из календаря Кубка мира.

Это уже третий случай отмены соревнований по горнолыжному спорту из-за непогоды в нынешнем сезоне. Ранее были перенесены этапы из американского Бивер-Крика и канадского Лейк-Луиса.