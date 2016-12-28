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Этап КМ по скоростному спуску в итальянской Санта-Катерине отменен из-за непогоды

Спорт
28 декабря, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее были перенесены этапы из американского Бивер-Крика и канадского Лейк-Луиса
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Соревнования по скоростному спуску, которые должны были состояться в среду на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянской Санта-Катерине, отменены из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Отмечается, что с утра погода на курорте была очень ветреная, однако организаторы соревнований рискнули допустить спортсменов к старту. Но после двух переносов начала заездов соревнования были официально отменены.

Из-за плотного расписания организаторы приняли решение исключить этот этап из календаря Кубка мира.

Это уже третий случай отмены соревнований по горнолыжному спорту из-за непогоды в нынешнем сезоне. Ранее были перенесены этапы из американского Бивер-Крика и канадского Лейк-Луиса.

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