Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решивший играть за сборную Кот-д'Ивуара Заа вошел в предварительную заявку на Кубок Африки

Спорт
28 декабря, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Заа родился в Абиджане (Кот-д'Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист английского клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа, принявший решение выступать за сборную Кот-д'Ивуара несмотря на два проведенных товарищеских матча за национальную команду Англии, включен в предварительную заявку на Кубок африканский наций 2017 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Заа родился в Абиджане (Кот-д'Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии. Он успел провести два товарищеских матча за англичан, но еще не принимал участия в официальных встречах и по правилам ФИФА может выступать за другую сборную. Заа сможет сыграть за команду Кот-д'Ивуара на Кубке Африки в 2017 году.

Заа выступает за "Кристал Пэлас" с 2010 года. Он провел за клуб 235 матчей и забил 29 мячей. В 2013 году нападающий перешел в "Манчестер Юнайтед", но проведя два матча за манкунианцев, вернулся в "Кристал Пэлас".

Кубок Африки - 2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
5
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
Темы дня
Реклама