Решивший играть за сборную Кот-д'Ивуара Заа вошел в предварительную заявку на Кубок Африки

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист английского клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа, принявший решение выступать за сборную Кот-д'Ивуара несмотря на два проведенных товарищеских матча за национальную команду Англии, включен в предварительную заявку на Кубок африканский наций 2017 года. Об этом сообщает Би-би-си.
Заа родился в Абиджане (Кот-д'Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии. Он успел провести два товарищеских матча за англичан, но еще не принимал участия в официальных встречах и по правилам ФИФА может выступать за другую сборную. Заа сможет сыграть за команду Кот-д'Ивуара на Кубке Африки в 2017 году.
Заа выступает за "Кристал Пэлас" с 2010 года. Он провел за клуб 235 матчей и забил 29 мячей. В 2013 году нападающий перешел в "Манчестер Юнайтед", но проведя два матча за манкунианцев, вернулся в "Кристал Пэлас".
Кубок Африки - 2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.